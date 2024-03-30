تراند اليوم : بالفيدبو.. رئيس النصر السابق الأمير فيصل بن تركي يروي قصّة توقيع اللاعب «عوض خميس» مع النصر والهلال في نفس الوقت

صحيفة الخليج 365: روى رئيس النصر السابق الأمير فيصل بن تركي قصّة توقيع اللاعب «عوض خميس» مع النصر والهلال في نفس الوقت.

وقال خلال لقاء مع برنامج بودكاست ثمانية: " الهلال اتفق على التوقيع مع عوض وصوروا ولكن اتفقوا ما يطلع شيء إلا بعد مباراة الوحدة".

وتابع: " أثناء التمرين ظهرت صور توقيع اللاعب، وأعترف وكان اللاعب معه شيك من الهلال، ووقعت مع اللاعب في نفس الدقيقة".

وأضاف: " الهلال والنصر أعلنا عن توقيع اللاعب ولجنة الاحتراف فتحت تحقيقا في الموضوع ومجلس إدارة الاتحاد السعودي أصدر عقوبة على اللاعب وعقوبة على النصر وعقوبة على الهلال، ورجع اللاعب مع النصر ".