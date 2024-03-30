تراند اليوم : "هل تم إلغاء الخلع؟".. بالفيديو: محامية تجيب وتوضح أيهما أفضل التقدم بطلب خلع أم دعوى فسخ النكاح

صحيفة الخليج 365: علقت المحامية نور بنت حسن، على سؤال "هل تم إلغاء الخلع؟.. وهل الأفضل التقدم بطلب خلع أم دعوى فسخ نكاح؟".

وأضافت في فيديو لها عبر حسابها بتطبيق "تيك توك": حدث تغيير في إجراءات الخلع فكانت دعوى قضائية تنظر وأصبح طلب، فالدعوى تقام أمام المحكمة وينظرها القاضي وتكون لها جلسات قضائية من اعتراض واستئناف ونقض، بينما الطلب سيكون إجراء أسهل من الدعوى وستتقدم الزوجة به عبر ناجز وسيوثق هذا الطلب عند المحكمة في حال قبل للزوج ولابد أن يكون في عوض أي في مبلغ تدفعه الزوجة.

وأشارت: كل الإجراءات التي صارت تطبيقا للمادة 95 من نظام الأحوال الشخصية التي نصت بأن الخلع هو تفريق بين الزوجين بطلب من الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أما بخصوص المبلغ الذي سيدفع من الزوجة للزوج من أجل أن يوافق على طلب الخلع لابد أن يكون هذا المبلغ لا يتجاوز المهر المسمى في عقد النكاح أي يكون بحد أقصى بمهر كامل أو أقل منه لكن لا يكون أكثر من المهر.

وردا على سؤال "هل الأفضل التقدم بطلب خلع أو دعوى فسخ نكاح؟"، ذكرت: في حال موافقة الزوج على الخلع تتقدمين بطلب خلع وتكونين متفقين على مبلغ بألا يزيد عن المهر وفي حال رفض الزوج ما تتقدمين بالطلب ولكن تتقدمين بدعوى فسخ نكاح وتبدين أسبابك لفسخ النكاح وستتوجهين للخبراء وسيقدرون مقدار الشقاق فإذا كان من طرف الزوج راح يحكم بفسخ النكاح بدون عوض يدفع وإذا كان الشقاق من طرف راح يحكم بأن تدفعين المهر بالكامل وإذا كان الشقاق مشترك راح يحكم بنصف المهر أو جزء منه أو التنازل عن المؤخر.