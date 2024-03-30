تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل وزيرة الخارجية الكندية بعدما أوقفها مواطن وسألها عن غزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل وزيرة الخارجية الكندية بعدما سألها مواطن عن غزة واللاجئين الفلسطينيين.

وأظهر الفيديو، المواطن وهو يمسك بهاتفه المحمول ويقترب من الوزيرة، لتنفعل عليه الأخيرة وتحاول أخذ الهاتف منه.

وطلب منها المواطن أن تهدأ وتعطيه الهاتف، ثم طلب منها أن تجيب على أسئلته بشأن "ترويجها للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية قد أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم دعا إلى تعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجية مع تل أبيب.