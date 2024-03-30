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تراند اليوم : إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات والكشف عن السبب

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‏صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات، لعدم امتثالهم للأنظمة وممارستهم للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة الاشتراطات واللوائح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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