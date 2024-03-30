تراند اليوم : إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات والكشف عن السبب

‏صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات، لعدم امتثالهم للأنظمة وممارستهم للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة الاشتراطات واللوائح.