تراند اليوم : إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات، لعدم امتثالهم للأنظمة وممارستهم للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة الاشتراطات واللوائح.
صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات، لعدم امتثالهم للأنظمة وممارستهم للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة الاشتراطات واللوائح.
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