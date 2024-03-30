تراند اليوم : "المرض يأكله حيا".. الكشف عن نوع السرطان الذي أصيب به الملك" تشارلز " وتحديد المدة المتبقية في حياته

صحيفة الخليج 365: كشف الأطباء عن الوضع الصحي للملك تشارلز الثالث عاهل بريطانيا، بعد إعلان إصابته بسرطان البنكرياس، حتى أنهم وضعوا خطط جنازته.

وقال عضو الدائرة الداخلية الملكية في وقت مبكر أن "الملك تشارلز مريض أكثر بكثير مما يسمح به القصر، وهو ببساطة غير قادر على إدارة عائلته المنقسمة، والمصالح التجارية للتاج، والوفاء بالواجبات اليومية للملكية.. السرطان يأكله حيا. إنه ضعيف جدًا. الوضع يائس".

وكان مصدر رفيع المستوى من داخل العائلة المالكة أبلغ موقع "إن توتش" أن الملك تشارلز لا يحارب سرطان البنكرياس فحسب، بل لم يبق أمامه سوى عامين فقط للعيش.