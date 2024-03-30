شكرا لمتابعة خبر عن مُنقذ طفل الخرج: ما قمت به ليس عمل بطولي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عبدالله مدلول العنزي أن ما قام به من إنقاذ الطفل في الخرج، ليس عمل بطولي، بل هو موقف لو كان أي أحد آخر بمكانه كان سيفعله.

وأشار العنزي أنه عندما رأى الطفل معاذ في هذا الموقف، لاح أمامه صورة طفله، وتصرف على هذا الموقف.

وعن تفاصيل الواقعة أشار أن الطريق كانت إضاءته خافتة وانتبه بالصدفة لوجود الطفل، في حين رأى سيارة تأتي من خلفه مسرعة، فقرر تضيق الطريق عليه ليخففمن سرعته ولا يصطدم بالطفل.

وتابع أنه بعد ذلك خرج ليطمئن على الطفل وصاحب المركبة الأخرى، مشيرًا أنهم خرجوا جميعًا سالمين، ولكن صاحب المركبة طالبه بالتعويض عن ضرر سيارته.

وفي موقف إنساني من شركة نجم، أعلنت تكفلها بإصلاح المركبتين، ضمن منظومة الشركة لإصلاح المركبات”خدمة أسهل”.