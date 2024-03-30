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تراند اليوم : شاهد.. مواطن قطري يكشف عن أقدم حضارة في الوطن العربي.. ويحدد مكانها في السعودية

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نقاشا بين مواطن قطري وآخر يمني حول أقدم حضارة في الوطن العربي.

وقال المواطن القطري: "كل الدول العربية خير وبركة، لكن سألنا جوجل ما هي أقدم حضارة في الوطن العربي وظهر على ويكيبيديا أن حضارة المقر هي حضارة عربية نجدية أقدم حضارة في الوطن العربي تقع في .

وتابع: "موقع الحضارة في عسير وسط شبه الجزيرة العربية، تحديدا في محافظة تثليث ، ويبعد عن وادي الدواسر قرابة 120 كم". مشيرا إلى أن حضارة المقر يتجاوز عمرها 9 آلاف سنة قبل الميلاد.

ورد اليمني قائلا: " يعني المدن القديمة مثل صنعاء، وبابل وعكا، وين راحت؟".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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