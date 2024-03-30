تراند اليوم : تعرض طائرة الرئيس بايدن للسرقة

صحيفة الخليج 365: ذكر تقرير نُشر على موقع "بوليتيكو"، أن العديد من الصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي جو بايدن على متن الطائرة الرئاسية، يقومون بسرقة مقتنيات من غرفة المراسلين على متن الطائرة الرئاسية، بما في ذلك الأكواب وأطباق النبيذ المزينة بشعار الطائرة الرئاسية.

وأشار تقرير "بوليتيكو" إلى سماع أصوات ارتطام الأطباق والأواني الزجاجية بعضها ببعض داخل حقائب الظهر الخاصة بالصحافيين أثناء نزولهم من الطائرة.

ويرافق الرئيس الأميركي عندما يسافر 13 صحافياً يجلسون في مقصورة في الجزء الخلفي من الطائرة الرئاسية.

وأرسلت رابطة مراسلي البيت الأبيض تحذير شديد اللهجة إلى أعضائها بعدم الاحتفاظ بمقتنيات المراسلين كتذكارات، مع التأكيد على أن هذا السلوك لن يمر دون ملاحظة.