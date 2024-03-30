بدء إجازة عيد الفطر للطلاب والطالبات

تبدأ اليوم إجازة ⁧‫عيد الفطر⁩ المبارك لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في جميع مدارس المملكة بكافة المراحل الدراسية. فيما تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6 / 10/ 1445هـ الموافق 15/ 4/ 2024م، متضمنة إجازة مطولة بتاريخ 23 / 10/ 1445هـ ، الموافق 2 / 5 / 2024م. أما إجازة نهاية العام الدراسي فتبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12/ 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.



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