شكرا لمتابعة خبر عن عائض القرني: لو كان في التاريخ عصر ذهبي سيكون عصرنا الحالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر الداعية الإسلامي دكتور عائض القرني عن أسفه الشديد بسبب نسيان الناس حصر النعم، وعدم شكرهم لأنعم اللله علينا.

وأكد القرني أنه لو كان هناك عصر ذهبي في التاريخ، فسيكون عصرنا الحالي، مشيرًا أن أبسط اهل الرياض اليوم يعيش بشكل أفضل من هارون الرشيد.

وروى الشيخ مقارنة بينه عندما كان صغيرًا والآم، ووصف الحلفي قريته التي كان يعيش فيها، والتي كانت خالية من كل وسائل الترفيه الموجودة حاليًا، وأنه يذكى في مرة رأى سيارة فانتفض لذلك وأقيم مهرجان لرؤيتها.

وتابع أن الآن المنازل باتت ممتلئة بكل الأجهزة التي تساعد الإنسان، وبها وسائل راحة كبيرة، ومن ذلك يرى القليل من الأشخاص يقومون بحمد الله وشكر أنعمه.