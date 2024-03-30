وفاة وإصابتين في حادث الخالدة

أعلن المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بنجران بأن فرق الإسعاف التابعة لفرع الهيئة قد باشرت بلاغًا إسعافيًّا عند الساعة "15:49" من عصر الخميس الموافق 28 مارس 2024 م عن حادث تصادم بمركز الخالدة بسلطانة بنجران نتجت عنه إصابتين ووفاة، وتم توجيه 2 فرقتان اسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي وعندما وصلت الفرقة الأولى إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات تبين وجود ثلاث إصابات وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل عدد من الحالات التي تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة، فيما تم نقل حالة واحدة خطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك خالد بنجران.

من ناحيته، أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري على أهمية سلامة المصابين وسرعة الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابات ونقلها إلى المستشفيات الصحية ‏القريبة لاستكمال العلاج اللازم ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.