ضبط 21537 مخالفا للأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11/ 09/ 1445 الموافق 21/ 03/ 2024 إلى 17/ 09/ 1445 الموافق 27/ 03/ 2024، عن ضبط 21537 مخالفا. المخالفون: 21537 الإقامة: 14610 أمن الحدود: 4457 نظام العمل: 2470 المتسللون 966 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 38 % يمنيون 59 % إثيوبيون 3 % جنسيات أخرى 85 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية 9 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة الإجراءات 60173 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 55908 رجال 4265 امرأة 54169 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية 1666 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 9543 رحلوا



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