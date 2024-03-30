ضبط 21537 مخالفا للأنظمة

المخالفون: 21537
الإقامة: 14610
أمن الحدود: 4457
نظام العمل: 2470
المتسللون
966 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
38 % يمنيون
59 % إثيوبيون
3 % جنسيات أخرى
85 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
9 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
60173 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
55908 رجال
4265 امرأة
54169 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1666 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
9543 رحلوا
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