الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط 21537 مخالفا للأنظمة

0 نشر
0 تبليغ

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11/ 09/ 1445 الموافق 21/ 03/ 2024 إلى 17/ 09/ 1445 الموافق 27/ 03/ 2024، عن ضبط 21537 مخالفا.

المخالفون: 21537

الإقامة: 14610

أمن الحدود: 4457

نظام العمل: 2470

المتسللون

966 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

38 % يمنيون

59 % إثيوبيون

3 % جنسيات أخرى

85 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية

9 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة

الإجراءات

60173 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

55908 رجال

4265 امرأة

54169 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية

1666 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

9543 رحلوا


كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 21537 مخالفا للأنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا