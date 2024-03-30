الهلال الأحمر: لا حالات تدافع بين المعتمرين

أكّد المشرفُ الميداني في الهلال الأحمر بندر الحارثي، أنّ فرق الهلال الأحمر باشرت منذ بداية رمضان أكثر من 19 ألف حالة على مستوى العاصمة المقدسة، كان نصيب المسجد الحرام منها "6033" حالة.

وأضاف الحارثي: أن الفرق الميدانية لديها خطة محكمة للعشر الأواخر لزيادة انتشار الفرق الإسعافية وفرق الدمج والفرق التطوعية والدعم في مناطق الافتراش خارج الحرم بالآليات المناسبة؛ مثل الدراجات النارية والدبابات وعربات الجولف بالقرب من مسارات الطوارئ ومقرات الإخلاء؛ لتمكين الفرق من الدخول وسط الحشود والإسعاف الفعال للحالات المصابة والمريضة.

وتابع في حديثه لقانة الإخبارية: أن معظم الحالات التي تمت مباشرتها هي حالات باردة، ولم تسجل حالات تدافع؛ منها 4 حالات توقف القلب والتنفس.