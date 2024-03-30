وأضاف الحارثي: أن الفرق الميدانية لديها خطة محكمة للعشر الأواخر لزيادة انتشار الفرق الإسعافية وفرق الدمج والفرق التطوعية والدعم في مناطق الافتراش خارج الحرم بالآليات المناسبة؛ مثل الدراجات النارية والدبابات وعربات الجولف بالقرب من مسارات الطوارئ ومقرات الإخلاء؛ لتمكين الفرق من الدخول وسط الحشود والإسعاف الفعال للحالات المصابة والمريضة.
وتابع في حديثه لقانة الإخبارية: أن معظم الحالات التي تمت مباشرتها هي حالات باردة، ولم تسجل حالات تدافع؛ منها 4 حالات توقف القلب والتنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر: لا حالات تدافع بين المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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