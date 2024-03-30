نصف مليار حصاد المساهمات في وقفي

سجلت منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من نصف مليار ريال سعودي من المساهمات لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة العربية السعودية

وأكد المدير التنفيذي لمنصة وقفي عبدالرحمن الشهري أن تسجيل "وقفي" لنصف مليار ريال سعودي يمثل التكافل والتكاتف المجتمعي لدعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات، مثل المساجد والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا على أهمية دور الأوقاف في التنمية المستدامة.

وأشار الشهري إلى أن المنصة الوطنية "وقفي" طرحت العديد من الفرص الوقفية التي تجاوزت حجمها بحوالي 900 مليون ريال سعودي، تهدف لتقديم منتجات وقفية نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمعِ، وتمكّن الأفراد والجهات من إنشاء أوقافهم الخاصة.

يُذكر أن "وقفي" تتكامل بشراكة رقمية موثوقة مع أكثر من 700 جهة غير ربحية على مستوى المملكة متخصصة في دعم المنتجات الوقفية لتقدم أكثر من 600 منتج وقفي نوعي وابتكاري تساهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وقد أسهمت المنصة في خدمة أكثر من (2) مليون واقف و استفاد من هذا الدعم أكثر من 88 مليون مستفيد بشكل مباشر، وتأتي هذه الجهود بهدف تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي و تمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.