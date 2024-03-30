وزير سابق وعضو شورى بندوة تعليم سراة عبيدة

نظّمت إدارة تعليم سراة عبيدة، ندوةً علمية بعنوان «دائرة الوهج» ضمن سلسلة الندوات والفعالياتِ لبرامج مبادرة «أجاويد-2».

وأقيمت الندوة على مسرح إدارة التعليم باستضافة الدكتور علي إبراهيم النملة - وزير الشؤون الاجتماعية سابقًا - والدكتور فهد سليمان التخيفي -عضو مجلس الشورى - وبحضور، عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها وجمعٍ من الإعلاميين وعددٍ من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس.

ورحّب مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي بالضيوف، وبيّن أن الندوة تأتي في إطار مبادرة أجاويد 2، وبدأت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد سليمان العلكمي - معد ومقدم برامج ونشرات إخبارية- وناقش فيها الضيفين عن مسيرتهما المهنية ونجاحاتهما والعوائق التي مرّا بها.

وأوضح النملة في حديثه أن الشغف هو ميلٌ قوي نحو نشاطٍ ما يستثمر الإنسان فيه وقته وجهده وإمكانياته وميوله وانتماءاته إيمانًا منه بأهمية هذا النشاط أو حبًا فيه أو شغفًا به، فيما تناول الحديث حول مأسسة العمل الخيري وأشار إلى مؤسسة الملك خالد الخيرية كإنموذج لذلك.

من جانب آخر تحدث التخيفي عن المؤسسات الحكومية وكيف تؤثر على موظفيها وفي المحيط المرتبط بهم، كما أشار إلى الانضباط والالتزام الوظيفي وكيف يؤثران في الموظف حتى يصل إلى مرحلة الرقابة الذاتية، وتطرق إلى ترتيب المصالح الثلاث (المصلحة الوطنية، مصلحة المنظمة التي يعمل بها، مصلحة الموظف الشخصية كالترقيات والمميزات وغيرها).