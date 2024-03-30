جمعية ضياء تطلق عون الرمضاني

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي، أن الجمعية أنفقت أكثر 251500 ريال لأكثر من 631 أسرة، حيث وزعت - بفضل الله ثم جهود المتبرعين والفِرَق التطوعية - أكثر من 550 سلة من بداية شهر رمضان بقيمة 137500 ريال، كما تمت كفالة 60 كفيفا بقيمة 18000 ريال، مشيراً إلى أنه تم تأمين 3 مصاحف إلكترونية بقيمة 15000ريال، وإجراء 18 عملية عيون بقيمة 81000 ريال.
وثمن الوادعي جهود شركاء النجاح منصة إحسان ومنصة تبرع ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير ومؤسسة عبدالله العثيم الخيرية وماكدونالدز، إذ كان لدعمهم السخي ومساهمتهم الأثر البالغ في تلبية كثير من احتياجات المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.
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