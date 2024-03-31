تراند اليوم : شاهد: ترامب ينشر صورة لبايدن وهو مقيد اليدين في جزء خلفي لمركبة

صحيفة الخليج 365 : اتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحريض على العنف ضد خلفه جو بايدن بعد أن نشر صورة لرئيس البيت الأبيض وهو مقيد في الجزء الخلفي من مركبة.

وقد شارك الرئيس السابق، أمس الجمعة، مقطع الفيديو على حسابه عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ويتضمن صورة لبايدن مرسومة على الباب الخلفي للمركبة .