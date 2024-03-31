تراند اليوم : شاهد: ترامب ينشر صورة لبايدن وهو مقيد اليدين في جزء خلفي لمركبة

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صحيفة الخليج 365 : اتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحريض على العنف ضد خلفه جو بايدن بعد أن نشر صورة لرئيس البيت الأبيض وهو مقيد في الجزء الخلفي من مركبة.
وقد شارك الرئيس السابق، أمس الجمعة، مقطع الفيديو على حسابه عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ويتضمن صورة لبايدن مرسومة على الباب الخلفي للمركبة .
وتظهر الصورة الرئيس الأمريكي مقيدا من يديه وكاحليه، وقد وضعت على سيارة قال ترامب إنها شوهدت في لونغ آيلاند نيويورك يوم الخميس، حيث حضر حفل تأبين لضابط شرطة قتل مؤخرا. كما تم تزيين المركبة بملصق "ترامب 2024" وأعلام تدعم الشرطة.
وسرعان ما أدانت حملة بايدن الفيديو مؤكدة أنه يشير إلى الإضرار بالرئيس. وقال مايكل تايلر مدير الاتصالات في حملة جو بايدن: "هذه الصورة من دونالد ترامب هي نوع من الهراء الذي تنشره عندما تدعو إلى حمام دم".