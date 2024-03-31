المربع يتفقد سير عمل الجوازات بمطار جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد قائد قوات الجوازات للعمرة اللواء الدكتور صالح المربع، صالات الحج والعمرة بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطلع على سير العمل وإنهاء إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال رمضان. ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

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