توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا بشوارع مكة

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وأوضح مدير الشراكات المجتمعية عبدالله الشهري، أن الفريق أعد خطة للعشر الأواخر من الشهر الفضيل مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين كل أبناء هذا الوطن الغالي، وذلك في سبيل تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفا على الصعيد نفسه تحقيق برنامج الزيارات المجتمعية الأهداف المرجوة منه، في حين يجري الفريق العمل على عدد من البرامج المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن والمجتمع والأحياء المكية.
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