توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا بشوارع مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يكثف فريق كشافة شباب مكة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، بالتعاون مع مركز حي الحمراء وفريق «معا» التطوعي التابعين لفرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة أعمالهم التطوعية في العشر الأواخر من رمضان المبارك، وذلك لتوزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا في بعض أحياء مكة المكرمة والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام. وأوضح مدير الشراكات المجتمعية عبدالله الشهري، أن الفريق أعد خطة للعشر الأواخر من الشهر الفضيل مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين كل أبناء هذا الوطن الغالي، وذلك في سبيل تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفا على الصعيد نفسه تحقيق برنامج الزيارات المجتمعية الأهداف المرجوة منه، في حين يجري الفريق العمل على عدد من البرامج المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن والمجتمع والأحياء المكية.

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