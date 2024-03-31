شكرا لقرائتكم خبر فوز 5 مراكز بحثية بجامعة المؤسس في المنح الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت 5 مراكز بحثية بجامعة الملك عبدالعزيز في برامج المنح الوطنية، ضمن مبادرة «إعادة تفعيل وبناء مختبرات الأبحاث القائمة»، من قبل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لـ2024.

وتشمل المراكز البحثية الفائزة: مركز تقنيات النانو متناهية الصغر، ومركز التميز البحثي في الأنظمة والهندسة الذكية، ومركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه، ومركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة ونظم القوى، ومركز الملك فهد للبحوث الطبية.

ويأتي دعم هذه المراكز تأكيدا على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وإيمانا بأهمية المشروعات والمختبرات البحثية، وتوفير بيئة مناسبة للباحثين الذين هم الأساس لإطلاق قدراتهم وإبداعاتهم.

وتسهم المنح الـ5 بشكل كبير في تعزيز قدرات المراكز البحثية وتطوير بنيتها التحتية، ما يمكنها من إجراء مزيد من البحوث العلمية المميزة.

وتعد المراكز البحثية المرتكز والأساس لتحقيق رؤية الخطة الاستراتيجية للبحث العلمي بالجامعة، والتي تسعى إلى الريادة والإبداع، وإلى إبراز البرامج والمبادرات والفرص المتاحة لدعم البحث العلمي والباحثين من داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب تحسين جودة البحث العلمي، وتعزيز مفاهيم النزاهة العلمية.