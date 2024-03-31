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تراند اليوم : شاهد: مروحيات الإخلاء الطبي تباشر حادث انقلاب مركبة تسبب في وفاة 4 مقيمين وإصابة آخرين في تبوك

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صحيفة الخليج 365_عوض العطوي: باشرت فرق الهلال الأحمر وطائرات الإخلاء الطبي بمنطقة تبوك، صباح يوم أمس "السبت" حادثة انقلاب مركبة كانت تقل عدد من العمالة في قرية "بجدة" الصحراوية والتي تبعد عن مدينة تبوك 80 كيلومتر.

وعلمت " الخليج 365" بأن حادثة الانقلاب أسفرت عن وفاة أربعة مقيمين من الجنسية العربية، وإصابة عدد آخر إصاباتهم خطيرة تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأكد شهود عيان للمرصد، أن العمالة كانوا يجلسون "بصندوق" المركبة لكثرة عددهم أثناء عودتهم من بجدة، كما أن الطريق الصحراوي يحتاج الى توسعة لضيق الطريق المؤدي إلى بجدة والتي يرتادها عدد كبير من المتنزهين بشكل دائم لجمال المناظر الطبيعية التي تتميز بها بجدة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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