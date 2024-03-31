شكرا لمتابعة خبر عن والد الطفل معاذ يوجه الشكر إلى منقذ نجله من حادث الخرج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه والد الطفل معاذ الشكر إلى الشجاع ‎عبدالله مدلول العنزي بعدما نجح في إنقاذ ابنه من موت محقق في حادثة الخرج.

وقال والد الطفل في مقطع فيديو “الشكر لله على إنقاذ ابني ومافعله أبو محمد أعجز عن وصفه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه”.

وأضاف والد الطفل “موقف أبو محمد لن أنساه لبطولته وتضحيته من أجل الطفل معاذ، كنت أظن أن ابني خلاص اتوفي وانصدمت، ولكن الحمد لله أبو محمد انقذه”.

وتعود التفاصيل، عندما كان يقود عبدالله مدلول العنزي سيارته في محافظة الخرج، وتفاجئ بطفل يقطع الطريق أمامه، إلا أنه أنقذه من خلال الانحدار السريع للسيارة بجانب الطفل.