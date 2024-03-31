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تراند اليوم : "الدنيا والفلوس كلها رخصت".. بالفيديو: عبد الإله الموسى يكشف عن أسوأ مرحلة عاشها في حياته

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صحيفة الخليج 365: كشف نجل قائد التحالفات العقارية عبد الإله الموسى، عن تفاصيل اللحظة التي هانت عنده ملايين الدنيا وتيقن أنها لا تساوي شيء.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "حوار مفيد": قبل وفاة والدي بيوم كان يأخذ كل واحد فينا يرصه على صدره، مضيفا: الدنيا والفلوس كلها رخصت.

وأكمل: اتفقنا كلنا وقلنا الفلوس كلها لو تداوي حاجته دفعناها، موضحا: كلنا اتفقنا كلمة رجال واحد ولو في علاج في العالم لو في أحد يقدر يسدده يسدده.

وتابع: هذه أسوأ مرحلة عشتها وقت توفي رحمة الله عليه وهذا درس علمني كثيرا أن الفلوس أحيانا ما عاد تساوي شيء، موضحا: إذا ما كانت الفلوس في وضعها الصحيح في خدمة المجتمع والدين والناس فلا قيمة لها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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