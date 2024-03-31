تراند اليوم : "الدنيا والفلوس كلها رخصت".. بالفيديو: عبد الإله الموسى يكشف عن أسوأ مرحلة عاشها في حياته

صحيفة الخليج 365: كشف نجل قائد التحالفات العقارية عبد الإله الموسى، عن تفاصيل اللحظة التي هانت عنده ملايين الدنيا وتيقن أنها لا تساوي شيء.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "حوار مفيد": قبل وفاة والدي بيوم كان يأخذ كل واحد فينا يرصه على صدره، مضيفا: الدنيا والفلوس كلها رخصت.

وأكمل: اتفقنا كلنا وقلنا الفلوس كلها لو تداوي حاجته دفعناها، موضحا: كلنا اتفقنا كلمة رجال واحد ولو في علاج في العالم لو في أحد يقدر يسدده يسدده.

وتابع: هذه أسوأ مرحلة عشتها وقت توفي رحمة الله عليه وهذا درس علمني كثيرا أن الفلوس أحيانا ما عاد تساوي شيء، موضحا: إذا ما كانت الفلوس في وضعها الصحيح في خدمة المجتمع والدين والناس فلا قيمة لها.