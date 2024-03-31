السعودية | اللواء الفرج يتفقد أعمال لجنة الدفاع المدني الفورية لمتابعة تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان

تفقد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، أعمال اجتماع لجنة الدفاع المدني الفورية بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ، وذلك بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

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محمد يوسف

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