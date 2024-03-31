السعودية | اللواء الفرج يتفقد أعمال لجنة الدفاع المدني الفورية لمتابعة تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اللواء الفرج يتفقد أعمال لجنة الدفاع المدني الفورية لمتابعة تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
تفقد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، أعمال اجتماع لجنة الدفاع المدني الفورية بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ، وذلك بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد اللواء الفرج ضرورة تعزيز السلامة الوقائية لتحقيق أعلى درجات السلامة، والعمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة لخدمة الزوار والمعتمرين.