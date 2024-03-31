54 % من خريجي الإلكترونية طالبات

فاقت الطالبات خريجات الجامعة الإلكترونية الطلاب في العام الحالي 2024، وفاق الطلاب المقيدون الطالبات المقيدات، في وقت بلغ إجمالي الخريجين من الجامعة 4022 خريجا وخريجة، منهم 93% سعوديون، مقابل 7% أجانب.

4 كليات

كشف تقرير الجامعة الإلكترونية للعام الحالي، عن تخرج الطلاب في 4 كليات مختلفة، منهم 3744 سعوديا، مقابل 278 أجنبيا من الخريجين والخريجات، إذ بلغ إجمالي الخريجات السعوديات 2010 خريجات بـ54%، مقابل 1734 خريجا سعوديا بـ46%، وبلغ إجمالي الخريجين الأجانب 161 خريجا من أصل 278 خريجا وخريجة بـ58% مقابل 117 خريجة أجنبية بـ42%.

وتصدرت كلية العلوم والدراسات النظرية الخريجين والخريجات السعوديات بـ42%، إذ بلغ إجمالي الخريجين 723 خريجا، مقابل 351 خريجة، وحلت كلية العلوم الإدارية والمالية ثانيا بـ36%، منهم 617 خريجا سعوديا مقابل 107 خريجات، وكلية العلوم الصحية ثالثا بـ21%، منهم 359 خريجا سعوديا مقابل 406 خريجات، وكلية الحوسبة والمعلوماتية رابعا بـ18%، منهم 311 خريجا سعوديا مقابل 270 خريجة سعودية.

الطلاب المقيدون

بلغ إجمالي الطلاب المقيدون بالجامعة الإلكترونية للعام الحالي 41.940 ألف طالب وطالبة، منهم 21.018 ألف طالب بـ50.11%، مقابل 20.922 ألف طالبة بـ49.88%، وبلغ إجمالي الطلاب السعوديين المقيدين 19.916 طالبا بـ47%، وإجمالي الطالبات السعوديات المقيدات 19.326 ألف طالبة بـ46%، وإجمالي الطلاب المقيدون الأجانب 1102 طالبا بـ3%، مقابل 1596 طالبة أجنبية مقيدة بـ4%.

خريجون وخريجات

%54 من خريجي الجامعة الإلكترونية طالبات

%93 سعوديون

%7 أجانب

54 % سعوديات

%46 سعوديون

278 خريجون وخريجات أجانب

41.9 ألف طلاب مقيدون

%50 الطلاب المقيدون

%49 طالبات مقيدات

أكثر الكليات خريجين

العلوم والدراسات النظرية

42 %

العلوم الإدارية والمالية

36 %

العلوم الصحية

21 %

الحوسبة والمعلوماتية

18 %