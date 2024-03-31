تمكنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون، بلغت 1,001,131 حبة.

وتمّ العثور على الحبوب مخبأة داخل إرسالية شمام قادمة إلى المملكة عبر ميناء ضباء.

وتمّ إخفاء الحبوب بداخل تجويف ثمار الشمام وتغليفها بشكل مُحكم.

وتمّ التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي الحبوب داخل المملكة.

النتائج:

وتمّ إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المُخدّرة.

وتمّ القبض على مُستقبلي الحبوب داخل المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون عُثر عليها في إرسالية شمّام في ميناء ضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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