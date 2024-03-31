تراند اليوم : بالفيديو.. القبطان ممدوح الساكت يروي قصة السفينة الغارقة بشواطئ تبوك الملقبة بـ "تيتانيك السعودية"

صحيفة الخليج 365: كشف القبطان للسعودي ممدوح الساكت قصة السفينة "جورجيوس جي" الغارقة بشواطئ تبوك ولقبت بـ "تيتانيك السعودية".

وسفينة جورجيوس جي هي سفينة يونانية انحرفت إلى الساحل لأسباب مجهولة وحدث بها فجوة تسببت في دخول الماء فيها واحتراقها بالكامل، واستقرت في مكانها منذ 1978، وقد توالى العديد من الملاك لهذه السفينة حتى استقرت على اسم "جورجيوس جي" وتسمى اليوم عند أهالي المنطقة بتيتانيك السعودية .

وقال الساكت خلال لقائه في برنامج الليوان: هذه السفينة اشتراها سعودي من شركة يونانية، ولكنها صدمت بشعب مرجانية وأخذوا البضاعة حقتها وبعدين حدثت مناوشات وتركوها.

وتابع: بالنهاية قيموا السفينة وكم تكلف، والمحاكم البحرية شغالة على كذا يعني تصير مشاكل بينهم بعدين يتركوها، وصارت معلم سياحي بعد ذلك.