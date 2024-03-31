تراند اليوم : شاهد.. سيارة تقتحم محطة وقود وتنزع ماكينة تعبئة بنزين من مكانها وتصعد فوق سيارة أخرى في الرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع حادث داخل محطة وقود في حي النسيم بالرياض.

وأظهر مقطع الفيديو اقتحام سيارة لمحطة الوقود، واصطدمت بإحدى ماكينات تعبئة البنزين مما تسبب في نزعها من مكانها.

واصطدمت السيارة بأخرى كانت متوقفة داخل المحطة، وصعدت فوقها من الخلف مما تسبب في أضرار كثيرة بها، سواء في الشنطة أو السقف.

وتجمع عدداً من الأشخاص داخل محطة الوقود بعد وقوع الحادث، وسكب البنزين على الأرض بسبب نزع الماكينة من مكانها، بينما آخرون يتابعون ما حدث للسيارات الأخرى.