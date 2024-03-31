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تراند اليوم : "القبطان كان أول الهاربين".. بالفيديو : "الساكت" يروي قصة غرق عبارة السلام المصرية بعدما أبحرت من ميناء "ضبا"

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صحيفة الخليج 365: روى القبطان ممدوح الساكت تفاصيل حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" عام 2006 بعدما أبحرت من ميناء "ضبا".

وقال الساكت خلال لقائه في برنامج الليوان: عبارة السلام، كان القبطان أول الهاربين وما كان يساعدهم في الإنقاذ، كان لديهم حريق بالمحركات استمر لـ 4 ساعات، وكان بإمكانه الرجوع لضبا، لكنهم حاولوا يطفوا الحريق ولا قدروا، ولما دخلت المياه ويوم شاف الوضع مزري هرب.

وتابع: السفينة بدت تميل لأن المياه دخلت من جهة دون الأخرى، فقام بتجميع الناس في الجهة الثانية ليعدل السفينة لكنه فشل ثم هرب.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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