تراند اليوم : ما هو سرطان ساركوما النادر الذي أصيب به الداعية الإماراتي وسيم يوسف؟

صحيفة الخليج 365: أثار خبر إصابة الداعية الإماراتي وسيم يوسف بنوع "نادر" من السرطانات، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو سرطان "الساركوما".

ماهو الساركوما؟

والساركوما مصطلح عام لمجموعة واسعة من السرطانات، التي تُصيب العظام والأنسجة الرخوة (وتُدعى أيضا الأنسجة الضامة) (ساركوما النسيج الرخو). الأعراض تتضمن أعراض الساركوما ما يلي:

- ورم يمكن الشعور به خلال الجلد قد يكون مؤلمًا أو غير مؤلم

ألم العِظام.

- تكسر في العظم يحدث على نحو غير متوقع، كأن يحدث عقب إصابة بسيطة أو عند عدم وجود أي إصابة على الإطلاق.

- ألم البطن.

- فقدان الوزن. أسباب الإصابة:

- السبب الرئيسي للساركوما غير معروف.