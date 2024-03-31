تراند اليوم : "مُخبأة بطريقة ماكرة".. شاهد: لحظة إحباط تهريب "مليون"حبة كبتاجون عُثر عليها في إرسالية "شمّام" في ميناء ضباء

صحيفة الخليج 365: تمكّنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 1,001,131 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل إرسالية شمام، وذلك بإخفاء الحبوب في تجويف ثمار الشمام، وتغليفها.