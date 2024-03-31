تراند اليوم : اعتبرته مات.. بالفيديو.. أول تعليق من والد طفل الخرج بعد إنقاذه من حادث سيارة

صحيفة الخليج 365: علق مواطن على واقعة إنقاذ ابنه «الطفل معاذ» من الموت في حادث سيارة على أحد الطرق بمحافظة الخرج.

وقال والد الطفل إنه اعتبر ابنه ميتا، قبل أن يتم إنقاذه من قبل المواطن عبدالله مدلول العنزي.

وتابع أنه خرج من المنزل للصلاة في المسجد ولا يعلم أي شيء عن خروج ابنه من البيت، وعندما رأى الحادث لم يستطيع الوقوف على قدميه حتى الصباح.

وأضاف: "الشكر لله على إنقاذ ابني، وما فعله أبو محمد أعجز عن وصفه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، وموقف لن أنساه لبطولته وتضحيته من أجل معاذ".