تراند اليوم : بالفيديو : مواطن يروي قصة أخته مع زوجها بعدما نسيها في المحطة وتركها وذهب أثناء عودتهما من العمرة

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن قصة غريبة حدثت مع أخته بعدما نسيها زوجها في دورة مياه إحدى المحطات.

وقال المواطن أن القصة حدثت قبل 30 عاما وكانت أخته وزوجها وأبنائهما عائدون من العمرة وكانوا على طريق عفيف أو ظلم.

وتابع : أختي أخبرت زوجها أنها تعبت وكانوا راكبين كابرس بوكس فقال لها زوجها ارجعي نامي ورا بالشنطة، وفي الطريق وقف الزوج عند محطة ليدخل دورة المياه وبعدما نزل فاقت الزوجة من نومها وذهبت هي الأخرى لدورة المياه دون أن يراها زوجها.

وأضاف: خرج زوج أختي من دورة المياه وركب سيارته وذهب، وهي طلعت من دورة المياه لم تجد السيارة، وانتظرت في المحطة تبحث عن زوجها حتى روت قصتها لرجل كان معه زوجته فقاموا باللحاق بزوجها.

وأردف أن أخته ركبت مع الرجل الذي أخذها من المحطة وقطعوا 40 كيلو حتى لحقوا بزوجها وكلما اقتربوا منه يسرع الزوج ليبتعد خوفا منهم حتى توقف في النهاية وتفاجأ بنزول زوجته من المركبة.