شكرا لمتابعة خبر عن رصد 53 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في فبراير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد (53) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر فبراير الماضي.

و قامت الفرق الإشرافية في المؤسسة بتنفيذ (15) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وقالت المؤسسة أنها منحت (27) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة، لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما أصدرت ( 50 ) بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة، ويأتي وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي.

وأفادت المؤسسة بأنها خلال الشهر ذاته نفذّت (6250) اختباراً شاملاً وتأهيلياً لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.