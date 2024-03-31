شكرا لمتابعة خبر عن الأطفال يؤدون العمرة على أكتاف أبائهم في مشهد عفوي رائع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص بعض قاصدي بيت الله الحرام على اصطحب أطفالهم معهم أثناء أداء مناسك العمرة، رغبة في حصول الأجر، وتعويدهم على حب فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل.

وكشف مقطع فيديو مجموعة من الأطفال وهم يرافقون أسرهم متوشحين بلباس الإحرام الناصع البياض كبياض قلوبهم النقية، فهناك طفل يمسك بيد أبيه وآخر بيد أمه وثالث يعتلي أكتاف والديه عفوي وبريء.

وأوضح المقطع الأطفال وهم يستأنسون في البيت العتيق على أكتاف والديهم بعضهم يهلل ببراءة والآخر يشاهد في صمت .