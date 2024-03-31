تراند اليوم : مستشهدا بآية قرآنية.. بالفيديو: مفتي مصر السابق: يجوز نقل كلية الخنزير إلى الإنسان

صحيفة الخليج 365: أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بجواز نقل كلية الخنزير إلى الإنسان.

كلية خنزير

ووجه أحد الحضور سؤالا ل "جمعة" خلال حلقة برنامج "نور الدين"، كان نصه: "بعض الجراحين نجحوا في نقل كلية خنزير إلى جسم إنسان، وهذا جعل كثيراً من العلماء يحرمونه، فما الحكم الشرعي فيه خاصة إذا كان الإنسان في حاجة إليه؟".

وقال جمعة: "الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم أكله، والإمام مالك يرى أن كل حي طاهر".

إنقاذ إنسان

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق: "إنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان حتى لو كان الخنزير، وتحسين صحته، وهذا لا بأس عليه، ففي هذا الأمر ليس فيه اعتداء على أحد، لكن الإنسان قارب على الهلاك، يبقى بالنص القرآني يجوز هذا". واستشهد بالآية القرآنية: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".