شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق أبها الطائف لارتفاع السيول وكميات البرد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت السيول وكميات البرد الكثيرة في إغلاق طريق أبها – الطائف في مركز بلسمر.

وتراكمت كميات كثيرة من البرد على الطريق ما عرقل سير السيارات، وجرى إغلاق طريق أبها – الطائف إثر ذلك.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت المناطق التي شملها التنبيه نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.