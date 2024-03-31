تراند اليوم : شاهد..مركبة للدفاع المدني تنقذ ركاب من داخل سيارة احتجزت وسط سيول قلوة بعد فيضان 15 سداً بالباحة

صحيفة الخليج 365: شهدت منطقة الباحة، اليوم الأحد، أمطاراً غزيرة خلفت سيولاً قوية وجارفة، تسببت في فيضان عدد من السدود بالمنطقة.

وأعلنت إمارة منطقة الباحة، عبر حسابها في إكس، فيضان 15 سداً ، فيما تعمل الجهات المختصة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحالة، وتتخذ الاحترازات اللازمة، وتطبيق خطة الطوارئ.

من جهة اخرى أعلنت إمارة الباحة، عن إغلاق عقبة الباحة، عقبة حزنه، عقبة قلوة، عقبة الابناء، احترازياً بسبب الأمطار لوجود عوائق، قبل أن تقوم بإعادة فتح عقبة الباحة منذ قليل.

وأظهرت مقاطع فيديو، جريان السيول في قلوة، وكذلك بعض المركبات العالقة في السيول، بجانب مركبات الدفاع المدني.