اختتام المسابقة الرمضانية " يُرَتِّلهُ تَرْتِيْلاً " بتعليم الرياض

اُختتمت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المسابقة الرمضانية لتلاوة القرآن الكريم وتدبّره "يُرَتّلهُ تَرْتِيْلاً "والتي أقيمت "عن بُعد" للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، بمشاركة أكثر من 19ألف طالب وطالبة.

وهنأ الدكتور نايف الزارع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الفائزين والفائزات بجوائز المسابقة، منوهًا بأهمية المسابقة وأهدافها المنشودة والتي تسعى إلى تعزيز محبة القرآن الكريم في نفوس النشء والعناية به، وتحفيزهم لاستثمار الشهر الفضيل لتحقيق إتقان تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتدبّره.

من جانبه، أوضح مدير إدارة أداء التعليم بتعليم الرياض الأستاذ عبدالإله العشيوان، أن المسابقة انطلقت بتوجيه ومساندة من سعادة المدير العام ومساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد آل حسين ووصل عدد المشاركين في جميع فروع المسابقة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المشاركين في فرع المسابقة " تراتيل " أكثر من 7.100 آلاف مشارك والتي قام فيها الطلبة المشاركون بالترتيل عبر تسجيل صوتي لمقطعٍ من إحدى سور المقرر الدراسي مراعين فيها أحكام التجويد، فيما بلغ عدد المشاركين في فرع المسابقة " نتلوها صحيحة " أكثر من 7.800 آلاف مشارك في حلقات تصحيح التلاوة لسورٍ محددة من المقرر الدراسي، أما في فرع " تدبّر " فبلغ عدد المشاركين أكثر 4.200 آلاف والتي أجاب فيها المشاركون عن أسئلةٍ في تدبّر معاني ودلالات آيات القرآن الكريم في وقت محدد وعبر رابط إلكتروني.

ولفت في ختام حديثه إلى أنه سيجري إعلان أسماء الطلبة الفائزين والفائزات في جميع فروع المسابقة وإقامة حفل تكريمي لهم، في موعدٍ يُحدد لاحقًا بعد إجازة عيد الفطر المبارك وخلال الفصل الدراسي الثالث.