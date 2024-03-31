تراند اليوم : بريطانية تفاجئ جارها المسلم بسؤال :" ما هي طريقة التسجيل لصيام رمضان؟".. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: تفاجأ رجل مسلم بطلب جارته البريطانية مساعدتها للتسجيل لصيام شهر رمضان.

الصوم

وأظهر الفيديو امرأة بريطانية تقف أمام منزل جارها وتتحدث معه قائلة:" أعلم إنك وقليل من الجيران تصومون رمضان، واجلعني أتساءل.. هل الصيام مفيد لك؟.. هل أستطيع أن أصوم؟ لأنني أحاول بأن أكون صحية". ورد جارها قائلا:" نعم تستطيعين".

​​​​طريقة التسجيل

وسألت المرأة جارها:" كيف طريقة التسجيل؟.. هل هي عن طريق عضوية؟ أو الوقوف في طابور من أجل التسجيل.. أو عن طريق هاتف اتصل به؟، وسمع صوت الرجل المسلم وهو يضحك.

وسألت المرأة مجددا :"كم هي مدة رمضان؟. وأجاب الرجل" 30 يوما".

مدة طويلة

وقالت المرأة :"هذه مدة طويلة، هل لديك شيء لتأكله؟، ورد الرجل:" ليس بهذه الطريقة لن تجوعين نفسك 30 يوما متواصلة، نبدأ نأكل من غروب الشمس إلى شروقها، ما نفعله في منزلنا هو بأننا نأكل في الخامسة صباحا وبعده نأكل في السادسة مساء".

الطعام

والتقطت المرأة طرف الحديث قائلة:" أنا أستيقظ في التاسعة صباحا، هل أستطيع تناول الطعام في هذا الوقت؟، وضحك الرجل وعلق قائلا:"رمضان عبارة عن تضحية وانضباط ذاتي مثل إذا عادة تنهضين من نومك في التاسعة صباحا فيجب تضبطين من نفسك الأكل"، وقاطعته المرأة قائلة :" هل إذا انضميت معك سترن علي في الخامسة صباحا لتوقظني؟ وهل أستطيع تناول الطعام الذي أريده في الخامسة"، وضحك الرجل.