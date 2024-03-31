تراند اليوم : شاهد.. تيكتوكر ليبي يثير الجدل بعد تقييمه لوجبة "كبسة دجاج" داخل مطعم شهير بالسعودية

صحيفة الخليج 365: أثار مشهور "تيك توك" الليبي "الويشي"، الجدل بعد تقييمه لوجبة كبسة دجاج شواية في أحد المطاعم الشعبية المشهورة في المملكة.

وظهر الويشي في مقطع فيديو يبدي استياءه من طريقة تجهيز الدجاج من الشواية والطعام بشكل عام.

وأضاف الويشي:" الدجاجة الشواية مش أفضل شيء وتقييمي لها 3 من 10"، كما قام ببصق الخضار عند تناوله، معتذراً عن فعله مطالباً بوقف التصوير.

وعلق عدد من المغردين على الفيديو، حيث قال أحدهم:" هذا مغني ليبي ومشهور تيك توك يزعم أنه "تائب من الغناء"، وشاهدت له مقاطع ينتقد فيها مطاعم مشهورة، وبعد الانتقاد استضافوه ودفعوا له ليمتدح مطاعمهم فوجدها طريقة جديدة للحصول على المال والطعام المجاني.

وقال آخر:" لو موجود سنابه يشتكيه صاحب المطعم ما راح يخليه يخرج من السعودية قبل ما يسدد".

وأضاف آخر:" يرفعو عليه قضيه تشهير وإساءة ويأدبوه".

فيما قال آخر:"الرجل قال رأيه، حتى رأيه تتحكمون فيه عجيب!".

وقال آخر:"هذا قيم مطعم مب مطبخ بيتكم عشان هذا الهجوم كله أنتوا وايد متحسسين ما تحبون أحد ينقدكم".