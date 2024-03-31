رقابة مكثفة على المحلات التجارية والغذائية

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وأوضحت الأمانة، أنها بدأت في تنفيذ خططها مستغلة كل الإمكانات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوى بشرية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ومشاركة كل إدارات الأمانة وبلدياتها الفرعية، إذ أقرت خطة العمل خلال العشر الأواخر لرمضان وأيام عيد الفطر المبارك، التي تشمل برامج النظافة والإصحاح البيئي وبرامج الرقابة البلدية، ومراقبة الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، وبرامج متابعة الامتثال وتطبيق الإجراءات الوقائية لكل خدماتها، مع التركيز على أعمال النظافة وصحة البيئة، خاصة في المنطقة المركزية، والتي تشهد كثافة كبيرة من الزوار.
ونوهت الأمانة، بأنها في مجال الأسواق والمواد الغذائية، عمدت إلى زيادة عدد الفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية للعمل على مراقبة المحلات ومتابعتها، والتأكد من استيفائها كل الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين بها، والمحافظة على الإصحاح البيئي، وعلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، إذ تنتشر المحلات والمباسط الموسمية في جميع شوارع وأحياء أم القرى، والتي يصل عددها الى ما يقارب 35.000 محل تجاري وغذائي، وجميعها تخضع للمراقبة من فرق الأمانة والشركات المتعاقدة معها، إضافة إلى المباسط الموسمية التي تتنوع أنشطتها لتشكل مظهر جميلا من المظاهر الرمضانية الأصيلة بالعاصمة المقدسة.
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