تعزيز مواقع الاعتكاف في الحرمين الشريفين

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وبدأ مغرب أمس الأول دخول المعتكفين معتكفهم؛ اقتداء بالمصطفى، وسط تجهيزات كبيرة أعدتها الرئاسة الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتهيئة الأجواء الإيمانية للمعتكفين، في إطار خططها في العشر الأواخر، وإثراء تجربتهم الدينية، مع تناغم وتكامل مع القطاعات المعنية وشركاء النجاح بالمسجد الحرام؛ لإنجاح هذه الشعيرة التعبدية.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية الدكتور عبدالرحمن السديس أنه يجب على المعتكف وهو يؤدي سنة الاعتكاف أن يتعلم ويحيط بآدابه، وبما هو مشروع وما ليس بمشروع؛ ليصيب السنة ويؤدي اعتكافه على بصيرة، ويستشعر قدسية البيت الحرام، الذي يعتبر الاعتكاف فيه أفضل من سائر المساجد، مع الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتعاون معهم، والحفاظ على نظافة وطهارة المكان، والابتعاد عما يشوه البصر، ويتنافى مع آداب وتعظيم البيت الحرام وشعيرة الاعتكاف، مستصحبا الإخلاص لله تعالى، وملازمة العبادات، واستغلال سوانح هذه الليالي العشر المباركة فيما يقرب إلى الله ومرضاته.
من آداب الاعتكاف:
- أن يؤدي الاعتكاف على بصيرة.
- استشعار قدسية البيت الحرام.
- الالتزام بتعليمات الجهات المعنية.
- الحفاظ على نظافة وطهارة المكان.
- الابتعاد عما يشوه البصر.
- استغلال سوانح هذه الليالي بالتقرب إلى الله.
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