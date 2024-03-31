شكرا لقرائتكم خبر مباشرة 29 ألف حالة إسعافية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها منذ بداية رمضان حتى يوم 19، حيث بلغ عددها 29427 حالة.

وأوضحت أن الحالات التي باشرتها تنوعت ما بين مرضية وهي النسبة الأعلى، بالإضافة إلى حالات الحوادث، وتعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، حيث تصدرت العاصمة المقدسة عدد الحالات بـ 21444 حالة، ثم محافظة جدة بـ 5426 حالة والطائف ثالثا بـ 2557 حالة.

وتمتلك هيئة الهلال الأحمر، أسطولا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الإسعافية يتكون من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزا كاملا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية والهوائية والاسكوترات.