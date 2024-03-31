مباشرة 29 ألف حالة إسعافية بالعاصمة المقدسة

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وأوضحت أن الحالات التي باشرتها تنوعت ما بين مرضية وهي النسبة الأعلى، بالإضافة إلى حالات الحوادث، وتعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، حيث تصدرت العاصمة المقدسة عدد الحالات بـ 21444 حالة، ثم محافظة جدة بـ 5426 حالة والطائف ثالثا بـ 2557 حالة.
وتمتلك هيئة الهلال الأحمر، أسطولا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الإسعافية يتكون من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزا كاملا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية والهوائية والاسكوترات.
- ورفعت الهيئة استعداداتها للعشر الأواخر في الحرم المكي الشريف لخدمة ضيوف الرحمن وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة، بزيادة عدد الفرق الإسعافية والآليات في بعض المواقع المطلوبة في العشرة الأواخر من رمضان والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
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