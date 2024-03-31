شكرا لقرائتكم خبر فيضان 8 سدود بعد وصولها إلى سعتها التخزينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت 8 سدود بمنطقة الباحة ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية، مما أدى إلى فيضانها بسبب ما شاهدته المنطقة من أمطار غزيرة، ففي محافظة العقيق يوجد سد العقيق الذي تبلغ سعته التخزينية 19,126,142 م3، وفي محافظة المندق يوجد 3 سدود تتضمن سد مدهاس بسعة 1.500.000 م3، وسد ظرك بسعة 111.400 م3، وسد المظلمات بسعة 400.000 م3.

وفي محافظة بني حسن يوجد سد الضحيان بسعة 320.000 م3، إلى جانب سد العزيزا بمحافظة القرى بسعة 92.762 م3، وسد معشوقة بسعة 905.700 م3، وفي محافظة الحجر يوجد سد عليب بسعة 972.060 م3.

ونوه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار مؤقتا، ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.

ودعا المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي التي تقع فيها السدود المذكورة، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.