شكرا لقرائتكم خبر فيضان 8 سدود بعد وصولها إلى سعتها التخزينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي محافظة بني حسن يوجد سد الضحيان بسعة 320.000 م3، إلى جانب سد العزيزا بمحافظة القرى بسعة 92.762 م3، وسد معشوقة بسعة 905.700 م3، وفي محافظة الحجر يوجد سد عليب بسعة 972.060 م3.
ونوه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار مؤقتا، ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.
ودعا المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي التي تقع فيها السدود المذكورة، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيضان 8 سدود بعد وصولها إلى سعتها التخزينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.