شكرا لقرائتكم خبر تسليم وحدات سكنية لمستحقيها ضمن حملة «جود المناطق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» في مباراة نادي الهلال ونادي الشباب، أمس الأول، وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، لمستفيدي جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم في ملعب نادي الشباب السعودي بالرياض.

ومثل مؤسسة «سكن» في التسليم الأمين العام عبدالعزيز الكريديس، ومن جانب نادي الشباب نائب الرئيس الدكتور محمد الحربي، ومن جانب جمعية أصدقاء اللاعبين الرئيس التنفيذي أصالة الحربي.

ويأتي تسليم هذه الوحدات السكنية ضمن فعاليات حملة «جود المناطق»، التي أطلقتها منصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، بهدف تأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة بمختلف مناطق المملكة خلال رمضان.

وأعرب الأمين الكريديس، عن شكره لوزير الرياضة على تعاونهم مع جود الإسكان، مؤكدا أن هذا التعاون يهدف إلى تفعيل وتحفيز الجماهير الرياضية السعودية عبر الدوريات الرياضية، للإسهام في تحقيق مستهدفات حملة جود المناطق، لخدمة أهلينا ممن خدموا الرياضة السعودية عبر 3 مدن رئيسة، هي: الرياض، جدة، الأحساء، خلال الدوريات الرياضية.