شكرا لقرائتكم خبر مبادرة توعوية للتعامل مع سكري الأطفال بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية «طفلي» الطبية بمنطقة تبوك أخيرا، مبادرة تثقيفية وتوعوية بعنوان «سكري الأطفال»، وذلك بممشى الأمير فهد بن سلطان.

وتضمنت المبادرة كثيرا من الأنشطة التوعوية والتثقيفية حول مرض سكري الأطفال، وطرق التعامل أو التعايش معه، إضافة إلى تقديم فحوص مجانية للسكري للأطفال، وعدد من البرامج الصحية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي عند الأطفال المصابين بالسكري.

وشملت الفعاليات توزيع النشرات والمطويات التي تبرز مخاطر مرض السكري لدى الأطفال، وما الطرق المثلى الواجب على أفراد الأسرة اتباعها للشخص المصاب بهذا الداء، ومنها الحرص على التزام الغذاء المناسب، وممارسة الرياضة والحركة بشكل منتظم، والحفاظ على الوزن.