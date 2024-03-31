شكرا لقرائتكم خبر مبادرة توعوية للتعامل مع سكري الأطفال بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت المبادرة كثيرا من الأنشطة التوعوية والتثقيفية حول مرض سكري الأطفال، وطرق التعامل أو التعايش معه، إضافة إلى تقديم فحوص مجانية للسكري للأطفال، وعدد من البرامج الصحية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي عند الأطفال المصابين بالسكري.
وشملت الفعاليات توزيع النشرات والمطويات التي تبرز مخاطر مرض السكري لدى الأطفال، وما الطرق المثلى الواجب على أفراد الأسرة اتباعها للشخص المصاب بهذا الداء، ومنها الحرص على التزام الغذاء المناسب، وممارسة الرياضة والحركة بشكل منتظم، والحفاظ على الوزن.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة توعوية للتعامل مع سكري الأطفال بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.