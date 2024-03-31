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مبادرة توعوية للتعامل مع سكري الأطفال بتبوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية «طفلي» الطبية بمنطقة تبوك أخيرا، مبادرة تثقيفية وتوعوية بعنوان «سكري الأطفال»، وذلك بممشى الأمير فهد بن سلطان.

وتضمنت المبادرة كثيرا من الأنشطة التوعوية والتثقيفية حول مرض سكري الأطفال، وطرق التعامل أو التعايش معه، إضافة إلى تقديم فحوص مجانية للسكري للأطفال، وعدد من البرامج الصحية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي عند الأطفال المصابين بالسكري.

وشملت الفعاليات توزيع النشرات والمطويات التي تبرز مخاطر مرض السكري لدى الأطفال، وما الطرق المثلى الواجب على أفراد الأسرة اتباعها للشخص المصاب بهذا الداء، ومنها الحرص على التزام الغذاء المناسب، وممارسة والحركة بشكل منتظم، والحفاظ على الوزن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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