فريق طلابي يفوز بجائزة تصميم مساجد الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهود تعزيز التراث المعماري والثقافي، فاز فريق طلابي من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بالمركز الثالث في مسابقة التصميم المعماري لمساجد الدرعية، التي نظمتها هيئة تطوير بوابة الدرعية، بمشاركة معماريين وطلاب من 31 جامعة محلية وعالمية. وقدم الفريق إبداعاته في تصميم وتطوير المشهد المعماري للدرعية، خلال تصميم مسجدين في الدرعية بالطراز النجدي، وتشييدهما باستخدام تقنيات ومواد البناء التقليدية من المنطقة، للإسهام في تطوير المساحات الحضرية، وخدمة المجتمع المحلي والزوار.

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