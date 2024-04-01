تراند اليوم : بالفيديو.. والد غازي الذيابي عن المشاهير:" هذولي مغير يتبعون غازي لا مشاهير ولا شيء وإن راح والله ليحطون بسطة على طريق الهدا"

صحيفة الخليج 365: علق والد غازي الذيابي، على عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تم ذكر أسمائهم أمامه خلال الحفل الذي أقامه غازي لوالده بمناسبة إهدائه سيارة جديدة.

وخلال الفيديو يقول المصور لوالد غازي الذيابي: "المشاهير مثل المطيري والشهراني، وسعيد بن فوزان".

ورد والد غازي عليه قائلاً:" هذولي مغير يتبعون غازي لا مشاهير ولا شيء، وإن راح غازي والله ليحطون بسطة على طريق الهدا."

وكان غازي الذيابي قد أهدى والده سيارة لكزس موديل 2024 ، بمناسبة عيد الفطر.، في حفل جمع قروب غازي وعدد من المدعوين.