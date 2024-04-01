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تراند اليوم : بالفيديو.. أغادير عبد الجواد تروي قصة فوز مؤسس مجموعة جلوب اللوجستية بأول عقد للتفريغ والشحن في ميناء الدمام

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صحيفة الخليج 365: كشفت أغادير عبد الجواد قصة تحدي مؤسس مجموعة جلوب اللوجستية الجميع وفوزه بأول عقد للتفريغ والشحن في ميناء الدمام بعرض قدمه أقل من منافسه ب 70%.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "حوار مفيد" :"عندما فتحت العقود للمناقصة بعد توقف 6 سنوات، قدمنا في المناقصة في ذلك الوقت، ووضعنا سعر في العقد أقل من المشغل الأجنبي بنسبة 70%، وكل شخص شكك والبعض قال ما تعرفون ترا تخسرون وتفلسون".

وتابعت:"الجميع شكك ماعدا جدي وأكد أنه واثق من النجاح" مشيرة إلى أن هذا العقد يعتبر من أنجح العقود ونسبة الربح كانت كبيرة.

وأضافت :" بعد ذلك قدمنا عقد ميناء ينبع الصناعي، وعقد ميناء الجبيل التجاري ثم عقد ميناء جدة الإسلامي"، وأردفت :"كنا أول شركة تشتري القوارب الإرشادية، لتسريع حركة التنزيل للبضائع".
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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